Брюссель, 12 октября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Бюджет Европейского союза, рассчитанный на семилетний период, стремительно истощается из-за роста цен на энергоносители и затрат на поддержку киевского режима, сообщает 12 октября Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

При этом издание цитирует мнение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, указавшей на то, что бюджет не был готов к такому числу задач.

По утверждению Financial Times, ЕС пытается спланировать корректировку своего бюджета, в том числе за счёт запроса дополнительных ресурсов у стран — членов ЕС.

Но такой вариант, отмечает издание, может быть реализован только при единодушной поддержке всех государств — членов Евросоюза.