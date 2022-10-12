Элиста, , 19:17 — REGNUM Депутатам Народного хурала (парламента) Калмыкии представлен законопроект «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». Новые меры поддержки мобилизованных мужчин и участников СВО одобрены, сообщили ИА REGNUM в министерстве социального развития, труда и занятости Калмыкии.

В частности, предлагается на треть снизить оплату коммунальных услуг, предоставить компенсации в размере 1200 рублей на школьное питание, зачислить дошколят в детские сады, предоставить бесплатное посещение детьми кружков, секций, музеев, выставок и театров, а также внеочередное оказание медицинской помощи.

Законопроект был одобрен депутатами и направлен на утверждение главе Калмыкии.