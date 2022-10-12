София, , 19:21 — REGNUM Десятки человек собрались у здания государственной администрации столицы Болгарии с требованиям снять незаконно водруженный флаг действующего киевского режима с фасада строения мэрии, передает 12 октября Болгарское телевидение.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным, организаторами выступления являются представители крупнейшей оппозиционной партии Болгарии «Возрождение».

«Болгары не должны вмешиваться в ситуацию в соседних государствах, — говорится в заявлении «Возрождения». — Сине-желтое полотнище над софийской мэрией является ничем иным как унижением для жителей Софии в частности и Болгарии в целом».

Очевидцы рассказывают, что полиция не вмешивалась в ход мероприятия, поскольку демонстранты не нарушали правопорядок.

Напомним, сине-желтый флаг был вывешен на фасаде мэрии Софии весной после начала специальной военной операции ВС РФ на территории б. УССР.

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