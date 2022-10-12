Белгород, 12 октября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В небе над Белгородом 12 октября дважды срабатывала система ПВО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

Первые громкие звуки жители услышали около 13:00. По данным регионального оперативного штаба, жертв и разрушений зафиксировано не было.

Вторая серия прозвучала в 17:30. Власти Белгорода устанавливают повреждения.

«К счастью, на текущий момент нет данных о пострадавших и погибших. Есть сведения о повреждении автомобиля, найдены осколки на нескольких улицах. Сотрудники всех управ и ГО ЧС продолжают осмотр территорий», — написал в социальных сетях мэр города Антон Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне обстрелу подвергся город Шебекино и пригород Белгорода.