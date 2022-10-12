Белгород, , 19:09 — REGNUM Более сотни ракет выпустили 12 октября бандеровские боевики по Белгородской области, сообщают телеграм-каналы. Все ракеты уничтожены российской системой ПВО.

Прицел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Один из взрывов был слышен в областном центре. В интернете появились фотографии частей сбитых ракет, найденные в частном секторе Белгорода.

Пока нет информации о пострадавших.

Отмечается, что ВСУ выпустили по белгородцам американские противорадарные ракеты AGM-88 HARM, наводящиеся на радиоизлучение. На фото видна маркировка BSU-59/B.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков предложил G7 привлечь киевский режим к ответственности

Читайте развитие сюжета: Поддержка Киева и цены на энергию убивают бюджет ЕС — Financial Times