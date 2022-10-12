ВСУ обстреляли Белгородскую область американскими ракетами AGM-88 HARM
Белгород, 12 октября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Более сотни ракет выпустили 12 октября бандеровские боевики по Белгородской области, сообщают телеграм-каналы. Все ракеты уничтожены российской системой ПВО.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Прицел
Один из взрывов был слышен в областном центре. В интернете появились фотографии частей сбитых ракет, найденные в частном секторе Белгорода.
Пока нет информации о пострадавших.
Отмечается, что ВСУ выпустили по белгородцам американские противорадарные ракеты AGM-88 HARM, наводящиеся на радиоизлучение. На фото видна маркировка BSU-59/B.