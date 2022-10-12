Херсон, 12 октября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Обстановка в Херсоне и области в настоящее время стабильная, обе стороны проводят перегруппировку, интенсивность обстрелов Херсона снизилась, сообщил 12 октября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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Но есть вероятность, что ситуация в ближайшее время изменится, отметил военкор:

«Фиксируется прибытие подкреплений у ВСУ, в районе Новоселья зафиксировано множество солдат и техники. Также, по имеющимся сведениям, в конце октября на херсонском направлении должны оказаться подготовленные в Великобритании кадры. Осень может быть горячей», — рассказал Сапоньков.

Ранее 12 октября в министерстве обороны сообщили, что российские войска не дали киевским подразделениям атаковать два населённых пункта в Херсонской области и уничтожили более 90 боевиков ВСУ.