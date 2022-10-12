Москва, , 19:04 — REGNUM МИД России выражает решительный протест посольству Японии из-за испытаний РСЗО HIMARS возле российских границ в ходе совместных военных учений с США.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Об этом 12 октября сообщает пресс-служба МИД РФ, отмечая, что это является вызовом безопасности дальневосточного региона России.

«12 октября посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ», — указано в сообщении российского дипломатического ведомства.

Отмечено, что ранее МИД Японии заявлял об отсутствии планов использования полигона Яусубэцу для испытаний дальнобойных реактивных систем.

Кроме того, МИД России указывает, что представителям японских СМИ было заявлено о том, что применение РСЗО на полигоне увязано с «российской агрессией» на территории бывшей УССР.

«Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России», — подчеркивает МИД России.

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