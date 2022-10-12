Челябинск, , 18:55 — REGNUM В Челябинской области необходимо вернуться к досанкционным объёмам производства. Об этом заявил 12 октября губернатор Южного Урала Алексей Текслер.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Такую задачу чиновник поставил экономическому блоку регионального правительства. Он призвал его представителей более интенсивно работать.

По словам Текслера, потери экспортных поставок нужно закрывать ростом гособоронзаказа и межрегиональной кооперацией. «Задача серьёзная, я понимаю, но тем не менее она очень важная», — подчеркнул Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, также он призвал глав муниципалитетов сократить расходы на проведение праздничных мероприятий, в том числе новогодних.