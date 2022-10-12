Челябинск, 12 октября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Челябинской области необходимо вернуться к досанкционным объёмам производства. Об этом заявил 12 октября губернатор Южного Урала Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Такую задачу чиновник поставил экономическому блоку регионального правительства. Он призвал его представителей более интенсивно работать.

По словам Текслера, потери экспортных поставок нужно закрывать ростом гособоронзаказа и межрегиональной кооперацией. «Задача серьёзная, я понимаю, но тем не менее она очень важная», — подчеркнул Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, также он призвал глав муниципалитетов сократить расходы на проведение праздничных мероприятий, в том числе новогодних.