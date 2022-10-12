Москва, , 18:54 — REGNUM Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2022» (Форум) объединил 500 участников Международной олимпиады по финансовой безопасности, и более 200 экспертов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) международной антиотмывочной сферы, представителей международного бизнес-сообщества из 37 стран.

Эксперты обсудили проблемы, перспективы развития различных направлений работы по повышению уровня финансовой грамотности населения. На встрече участники форума подписали обращение к профильным комитетам ООН в сфере ПОД/ФТ и ФАТФ с просьбой поддержать Международное олимпиадное движение, для того чтобы повысить уровень финансовой грамотности и безопасности среди молодежи других стран. Основная цель данной декларации расширение стран-участниц и развитие единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ.

На форуме приняли участие: руководители делегаций государств-участников Форума, представители посольств зарубежных государств, представители Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств (СРПФР), представители государств-членов ЕАГ, представители ПФР стран БРИКС, представители международных организаций в сфере ПОД/ФТ, представители МИД России, Россотрудничества, представители органов банковского надзора государств-членов ЕАГ (руководителей профильных подразделений), ответственных за направление деятельности по повышению финансовой грамотности и противодействию нелегальным участникам финансового рынка, участники Международного совета комплаенс, руководство и представители организаций-участников МСИ в сфере ПОД/ФТ, участники Международной олимпиады по финансовой безопасности (студенты и школьники).

«Финансовая безопасность — необходимое условие стабильного развития, охватывающее широкий круг вопросов от личной безопасности до безопасности государства», — подчеркнул директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин.

Он также объяснил, что цель всех антиотмывочных систем, как и глобальной сети ФАТФ (FinancialActionTaskForce — группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), остается прежней: это предотвращение незаконного использования капитала и отмывания доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Однако для ее достижения необходимо объединить усилия всех субъектов международных антиотмывочных систем, и как можно раньше подключать к этим вопросам молодое поколение, сегодняшних школьников и студентов, а также выпускников вузов.

Участники Форума выражают приверженность неуклонному соблюдению основных принципов и требований резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), Римской декларации лидеров «Группы двадцати», рекомендаций группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по предотвращению незаконного использования капиталов и отмывания доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма.

Эксперты Форума уверены, что олимпиадное движение по финансовой безопасности способно стать источником молодого кадрового потенциала для национальных «антиотмывочных» систем. Такжеподчеркивают важность для каждой страны вовлечения большего количества школьников и студентов в сферу финансовой безопасности и необходимость конструктивного диалога, углубляя партнерское многоплановое сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

Форуму предшествовал профессиональный отбор участников Международной олимпиады по финансовой безопасности. В предварительных мероприятиях приняли участие более 3 миллионов человек из 12 стран СНГ, ЕАГ и БРИКС: Республики Армения, Республики Беларусь, Федеративной Республики Бразилия, Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Южно-Африканской Республики. На финальный этап Олимпиады в федеральную территорию «Сириус» прибыло 500 финалистов, в том числе более 100 иностранных участников. За первые два дня Олимпиады участники решили задания по выбранным направлениям: математике, информатике, международным отношениям, юриспруденции и экономике. По итогам выполнения олимпиадных задач жюри выберет 100 юношей и девушек, обладающих самыми развитыми знаниями и навыками в сфере финансовой безопасности. Их имена будут объявлены 14 октября на торжественной церемонии закрытия.

В течение оставшихся 3 дней участников ждет обширная образовательная программа: практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, встречи с приглашенными экспертами и потенциальными работодателями.

Напомним, что проведение Олимпиады соответствует задачам и целям национального проекта «Образование», основная цель которого — обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе с использованием такие механизмов, как проведение олимпиад.

Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке Президента России В.В. Путина и направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности — к безопасности государства.