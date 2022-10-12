Бахмут, ДНР, 12 октября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Союзные силы прорвали оборону Артемовска (Бахмута), сообщил 12 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

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Бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на юго-восточной окраине города — в Иванограде, до центра Артемовска осталось несколько километров, добавил военкор.

9 октября военные эксперты сообщали, что штурмовым отрядам ЧВК удалось завершить зачистку поселка Зайцева, расположенного около юго-восточной окраины Артемовска.