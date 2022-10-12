Ереван, 13 октября, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Состоявшаяся под эгидой Европейского союза встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана была лишь показателем некой дипломатической активности сторон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

President.az Встреча в Праге

По мнению политолога, встречи Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, недавно состоявшиеся в Праге, ни к каким реальным результатам не привели и привести, собственно, не могли. Надежды на урегулирование конфликта, если они возлагались на эти встречи, были бы чрезвычайно завышенными. В связи с этим, как считает эксперт, взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета друг друга, заявленное в Праге, является не более чем формальным заявлением, так как совершенно непонятны принадлежность и статус Нагорного Карабаха и спорных приграничных территорий. Ввиду того, что ни одна сторона не может и не хочет пойти на уступки другой, Михаил Александров назвал состоявшиеся пражские встречи «очередным пустозвонством».

Напомним, что 6−7 октября в Праге на саммите Европейского политического сообщества при посредничестве президента ФранцииЭммануэля Макрона и главы Европейского советаШарля Мишеля состоялись переговоры лидеров Армении, Азербайджана и Турции.