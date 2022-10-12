Москва, 12 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Заявления из США о готовности защитить Киев от России крылатыми ракетами неразумны, написал 12 октября заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Заявив о том, что Пентагон в этом году подарил ВСУ оружия почти на $17 млрд, российский чиновник усомнился в том, что американцы вообще знают, где находится эта «страна 404».

«А в Пиндостане ещё один старый дурень нашёлся, хоть и бывший», — пишет Медведев, подразумевая бывшего директора ЦРУ, бывшего главу Пентагона и бывшего главу администрации Белого дома Леона Панетту.

Этот деятель, отмечает Медведев, сказал, что Вашингтон должен быть готов «использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать» Киеву.