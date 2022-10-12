Нижний Тагил, Свердловская область, 12 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Задержание в Нижнем Тагиле гражданина, готовящегося устроить теракт, показывает, что «ФСБ в ударе», отметил 12 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Флаг ФСБ

Как сообщалось ранее, теракт в административном здании в Нижнем Тагиле планировал осуществить 59-летний выходец с территории б. УССР, переехавший в Россию в 2014 году.

Однако для еще более эффективной работы требуются некоторые политические меры, полагает эксперт:

«По-прежнему висит в воздухе вопрос о том, когда СБУ и ГУР МОУ признают террористическими организациями. По факту, активность [киевского] терроризма на территории РФ сейчас выше террористической активности ИГИЛ* или других, более мелких террористических организаций», — отметил Рожин.