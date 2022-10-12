Новосибирск, , 18:46 — REGNUM В Новосибирской области отсрочку от частичной мобилизации получили уже около 430 человек. Об этом со ссылкой на уполномоченную по правам человека в регионе Нину Шалабаеву сообщил «Сибкрай».

Мобилизация Lenobl.ru

«Около 430 человек получили отсрочку, по сведениям военного комиссариата Новосибирской области, — сказала Шалабаева. — Основные обращения граждан были по наличию заболеваний и детям, дающим право на отсрочку».

Отметим, что 10 октября 2022 года омбудсмен посетила Новосибирское высшее военное командное училище, чтобы проверить условий проживания мобилизованных. Шалабаева осмотрела палаточный городок и поговорила с мобилизованными. По её словам, жалоб на питание, медицинское, санитарно-гигиеническое и бытовое обслуживание в ходе бесед не поступало.