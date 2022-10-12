Энергодар, Запорожская область, 12 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Запорожская АЭС (ЗАЭС), длительное время подвергавшаяся обстрелам ВСУ, приведена в плачевное техническое состояние, сообщил 12 октября советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

По его утверждению, на сегодняшний день все энергоблоки ЗАЭС не работают и не дают электроэнергию.

«Станция сегодня находится в достаточно плачевном состоянии… Потому что эти совершенно безумные артиллерийские обстрелы, которые устраивала сторона [киевского режима], в конечном итоге сделали свое дело… На сегодняшний день абсолютно все энергоблоки находятся в холодном состоянии», — сказал Карчаа.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ почти ежедневно обстреливают территорию крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, а также постоянно прощупывают систему охраны берега Днепра, через который можно попытаться захватить этот объект.