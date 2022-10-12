Саратов, 12 октября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Слепую тигрицу и других животных, содержащиеся в ненадлежащих условиях, обнаружили сотрудники Росприроднадзора. Об этом 12 октября сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

t. me/radionovasg Росприроднадзор в Саратове

«Начали проверку по факту содержания ослепшей тигрицы в Саратове. На месте обнаружены и другие животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Будем принимать меры», — написала руководитель Росприроднадзора в своем телеграм-канале.

Радионова добавила, что не понимает мотивацию людей, которые не могут содержать животных при отсутствии желания и стимула обеспечения для них достойных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, крокодил по имени Гоша в аквариуме торгового комплекса «Старая деревня» в Санкт-Петербурге возмутил горожанку и стал причиной проверки регионального управления Росприроднадзора.

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