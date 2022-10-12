Челябинск, 12 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В муниципалитетах Челябинской области необходимо оптимизировать расходы по подготовке к Новому году и выбрать более скромные форматы празднования. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 12 октября на совещании с мэрами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

С учётом новых условий чиновник потребовал усилить исполнительскую и финансовую дисциплину, а также уделять больше внимания вопросам разумной оптимизации и экономии бюджетных средств. Касается это и праздничных мероприятий. Подготовку к Новому году отменять не планируется, однако важно выбрать более скромные форматы.

«Но при этом для детей праздник в полном объёме должен быть сохранён», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов России власти приняли решения о сокращении новогодних трат. Также подобные решения имеются и на уровне некоторых регионов.