Челябинский губернатор призвал урезать новогодние расходы
Челябинск, 12 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В муниципалитетах Челябинской области необходимо оптимизировать расходы по подготовке к Новому году и выбрать более скромные форматы празднования. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 12 октября на совещании с мэрами.
С учётом новых условий чиновник потребовал усилить исполнительскую и финансовую дисциплину, а также уделять больше внимания вопросам разумной оптимизации и экономии бюджетных средств. Касается это и праздничных мероприятий. Подготовку к Новому году отменять не планируется, однако важно выбрать более скромные форматы.
«Но при этом для детей праздник в полном объёме должен быть сохранён», — добавил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов России власти приняли решения о сокращении новогодних трат. Также подобные решения имеются и на уровне некоторых регионов.