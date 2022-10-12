Москва, , 20:31 — REGNUM Российские компании заинтересованы в проектах хранения углекислого газа в недрах. Нормативная база для таких проектов уже готова и должна быть утверждена в 2022 году. Об этом заявил глава государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров в ходе конференции «Территория энергетического диалога», состоявшейся в рамках «Российской энергетической недели», сообщает ТАСС.

CO 2 Rastmanesh.com

«Интересуются «Газпром нефть», «Новатэк», «Роснефть», «Татнефть». Компании достаточно активно этим интересуются. Но сейчас идет разработка требований к хранилищам. При этом нормативная база почти вся готова. Сейчас делаются требования к геологическим особенностям этих хранилищ, чтобы они были экологическими, чтобы CO2 не мог вырваться. Тут нужно учитывать и сейсмическую активность», — рассказал Шпуров.

По его словам, первый вариант методических требований к проектам уже создан и активно обсуждается. Ожидается, что до конца года он будет утверждён.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя», что ошибочная политика Запада в энергетике привела к росту цен на энергию.

Читайте также: Путин: цены на энергию растут не из-за России