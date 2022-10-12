Мелитополь, 12 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Киевский режим готовится к форсированию Днепра для провокации с захватом Запорожской АЭС, сообщил 12 октября руководитель движения «Мы вместе с Россией», член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

По его информации, боевики ВСУ регулярно пытаются проверить схему обороны берега Днепра в районе Запорожской АЭС, вступая в перестрелки с российскими силовиками.

По мнению Рогова, это подготовительная фаза десантной операции с целью захвата Запорожской АЭС, которая может быть проведена 14 октября.

Напомним, 12 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о попытке группы из 30 диверсантов ВСУ проникнуть на территорию Запорожской АЭС со стороны Днепра.