Москва, 12 октября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Российская музыкальная группа «Моя Мишель» анонсировала сольный концерт в Москве. Соответствующая информация опубликована в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».

Цитата из видеоклипа «Ты мне нравишься» «Моя Мишель»

Так, выступление состоится 15 октября 2022 года в клубе 1930 Moscow. В рамках концерта музыканты исполнят свои главные хиты, а также новые композиции и неизданный материал.

Напомним, группа «Моя Мишель» была основана в Благовещенске в 2009 году. С того момента коллектив успел выпустить четыре студийных альбома, три мини-альбома, а также 17 видеоклипов.