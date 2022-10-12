Неаполь, Италия, 12 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» примет амстердамский «Аякс» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Игра пройдет 12 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Штефан Лупп и Марко Ахмюллер.

На данный момент «Наполи» с тремя победами и девятью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы A. «Аякс», набрав три очка, располагается двумя позициями ниже.

В последний раз «Аякс» и «Наполи» играли между собой 4 октября в матче 3-го тура группового этапа. Тот матч завершился крупной победой неаполитанского клуба со счетом 6:1.