Ярославль, 12 октября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. 12 октября исполнился ровно год с момента назначения Михаила Евраева врио губернатора Ярославской области. Он стал вторым ярославским губернатором, который до своего назначения с областью был никак не связан. С одной стороны это плохо, ведь регион нужно буквально открывать для себя, с другой — хорошо: можно посмотреть на всё свежим взглядом. ИА REGNUM подводит основные итоги первого года работы нового главы региона.

yarregion.ru Михаил Евраев

Транспортные беды

К моменту прихода Евраева основные проблемы в регионе были сконцентрированы в Ярославле и Переславле-Залесском. В Ярославле волну недовольства жителей вызвала транспортная реформа, инициированная мэром Владимиром Волковым. Заявленная под благим лозунгом «Избавимся от маршруток!» на деле она вылилась в сокращение количества автобусов, изменение привычных маршрутов, долгое ожидание транспорта.

Евраеву пришлось решать проблему лично и в ручном режиме. Он договорился о приходе в город новых перевозчиков. Это позволило снять остроту проблемы, но не решило её полностью — без масштабного обновления транспорта организовать хорошую работу невозможно. А обновление невозможно без больших финансовых вливаний.

Михаилу Евраеву удалось договориться о привлечении федеральных средств на модернизацию ярославского трамвая. Запланирована и покупка новых автобусов, и тоже с привлечением федеральных денег. Для этого транспортные полномочия губернатор забрал на областной уровень. Удастся ли Евраеву победить транспортные беды областного центра, пока неясно — новая реформа лишь в начале своего пути.

Третий мост

Впрочем, новому губернатору пришлось не только исправлять ошибки. Планы по строительству нового моста через Волгу и Карабулинской развязки активно продвигались ещё при Дмитрии Миронове. При Евраеве проект получил, наконец, поддержку президента в виде конкретного поручения правительству страны. Важно, что проект не был забыт и похоронен при смене губернатора (как это часто бывает). А ярославцам, конечно, неважно, кто именно запишет победу в свой актив — лишь бы построили.

Кадры: без резких движений

Михаил Евраев после своего назначения не делал резких кадровых движений. Часть команды Дмитрия Миронова остаётся в областном правительстве до сих пор. Многие ожидали скорой отставки мэра Владимира Волкова, но и он проработал ещё полгода после смены губернатора — видимо, в ожидании кресла в подмосковных Люберцах. Весьма осторожная кадровая политика позволила Евраеву избежать провалов, которые нередко возникают при смене власти. Можно сказать, что постепенная смена команды прошла практически незаметно.

Неожиданным был лишь демарш мэра Рыбинска Дениса Добрякова, который уволился вскоре после своей победы на выборах без видимых причин. Однако его сменщик, поддержанный Евраевым Дмитрий Рудаков, не выглядит более слабым руководителем.

Евраев сумел показать, что умеет исправлять и собственные кадровые ошибки. Так директором департамента здравоохранения была назначена Оксана Пиклун, которую депутаты обвинили в «некомпетентности», а после против неё было возбуждено и уголовное дело. Пиклун была отстранена от работы, на её место пришёл опытный врач и управленец Сергей Луганский.

Кадровый конкурс «Ярославский резерв» пока не принёс ощутимых результатов и был, вероятно, скорее предвыборным ходом. Заявленная в рамках конкурса идея «опоры на местные кадры» остается скорее благим намерением. И хоть за прошедшие годы ярославцы немало потерпели от «варягов», но, пожалуй, согласятся и на варягов «с человеческим лицом».

Связь с людьми

Пример такого чиновника демонстрирует сам Михаил Евраев, который много и охотно общается с ярославцами. И дело не только в личном общении, для обратной связи стали эффективно использоваться личные страницы губернатора в соцсетях. Многие жалобы довольно быстро решаются, что вызывает «эффект присутствия» власти и её работы.

После пожелания Владимира Путина почаще бывать в трудовых коллективах, Евраев совершил вояж по промпредприятиям. Так или иначе, но новый губернатор выглядит более открытым, чем любой из трёх его предшественников.

Дороги и дворы

Ставка на работу «по запросу» ярославцев помогла Михаилу Евраеву определить основные направления его политики, ставшие, по сути, основой предвыборной программы. Главным раздражителем для жителей области уже много лет остаются разбитые дороги. Причём разбиты они как в глухой деревне, так и в самом центре Ярославля, включённого, к слову, в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и называющего себя «столицей «Золотого кольца».

Новому губернатору удалось привлечь дополнительные деньги на ремонт из федерального бюджета, и, что самое важное, в целом эффективно их потратить. Для жителей Ярославля, например, шоком стал ремонт дороги на Сабельницы, где находятся садоводческие товарищества и где имеют дачи тысячи горожан. Дачники и не верили, что это вообще когда-то произойдёт. Заметным стал ремонт улицы Первомайской в областном центре. Начатые мэром Волковым работы были доведены до конца уже без него.

Крупным проектом Евраева стала программа ремонта дворов. Сама по себе идея спорная — формально власть за дворы не отвечает и тратить на них деньги не обязана. По закону это зона ответственности самих жильцов. Однако с точки зрения завоевания доверия жителей проект выигрышный. Ведь человеку неважно, кто отвечает за яму, в которую каждый день попадает его машина. Улучшение состояния дорог и дворов ярославцы заметили. И ждут продолжения этой политики.

Да будет свет!

Ещё одним проектом Евраева стала подсветка исторического центра города. На это область получила из федерального бюджета 300 миллионов рублей. Всего планируется установить оборудование на 62 объектах. Эффектный вечерний вид — это, конечно, не ровная дорога, но для туристического Ярославля — шаг вперед. Правда, пока работы завершены не полностью.

Другой интересной инициативой стали планы расширения пешеходной зоны в историческом центре. Стоит отметить, что единой концепции развития туристской инфраструктуры в центре Ярославля все последние годы не было. Эту работу необходимо продолжать.

Политика компромиссов

К моменту назначения Евраева Ярославская область подошла с высоким политическим напряжением и внутриэлитными конфликтами, итогом которых стали поражения кандидатов-единороссов на выборах в Госдуму. Евраев отказался от попыток решать проблемы с оппонентами силовым путём, перейдя к политике компромиссов. Удивительно, но это дало прямо противоположный эффект: сегодня критиков губернатора среди представителей оппозиционных политических партий нет. Михаил Евраев без проблем выиграл выборы губернатора, а «Единая Россия» увеличила свое представительство в муниципалитете Ярославля. И всё это без каких-либо жалоб и возмущения со стороны оппонентов, что весьма нехарактерно для Ярославля.

Пожалуй, горячей точкой в политическом пространстве остаётся лишь Переславль-Залесский, где депутаты-справедливороссы успешно блокируют избрание ставленника Михаила Евраева, и. о. главы округа Александра Тарасенкова. Этот конфликт ещё только предстоит разрешить.

Успешный старт

Пока что ярославцам упрекнуть Михаила Евраева, по большому счёту, не за что. Старт работы на этом посту стоит признать вполне успешным. Евраев показал, что умеет реагировать на запросы жителей, может находить ресурсы для развития региона в Москве, ставить адекватные задачи и контролировать исполнение решений «в полях». Конечно, все проблемы за прошедший год решить не удалось: в Ярославле не введены поликлиника на улице Попова и корпус онкобольницы, не завершено благоустройство на берегу Плещеева озера в Переславле. Но позитивные сдвиги всё же заметнее.

Сейчас медовый месяц избирательной кампании позади, впереди более рутинная работа — продолжение начатого, решение старых и новых проблем, которых по-прежнему очень много. После быстрого стартового рывка губернатору предстоит показать качества марафонца.