12 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Очередной всплеск правоохранительной активности киевского режима снова прервал поток новостей о его же многотрудных усилиях в деле геноцида населения территории бывшей УССР. На этот раз приглашенным на скамью подсудимых оказался не кто иной, как президент России, пусть и бывший. Финал в общем и в целом известен, но усилия по его достижению должны быть кратно увеличены.

Андрей Сафонов, , 19:46 — REGNUM 10 октября 2022 года на территории бывш. УССР объявлен в розыск заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ИА REGNUM. Российского чиновника Киев обвинил в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» той территории, которую Киев считает своей. МВД киевского режима уточняет, что ищут Медведева «органы досудебного следствия». Само же дело возбуждено СБУ по части 2 статьи 110 УК бывшей УССР, а именно «Посягательство представителем власти или по предварительному сговору с группой лиц, или с разжиганием национальной вражды». Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового. Причиной, вернее, поводом стала серия жёстких, иногда — едких, на грани фола, высказываний бывшего президента России о действиях глав киевского режима и НАТО, находящих тем не менее живой отклик как у жителей РФ, так и в странах условного «Запада» (США расположены восточнее России — А. С.)

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Упомянутый случай в практике следственных действий в отношении высших должностных лиц другого государства для «правоохранителей», вернее — охранителей того, что на территории бывшей УССР по недоразумению продолжает именоваться «правом», отнюдь не уникален, хотя и вопиющ — как по сути, так и по последствиям. Похоже, киевскому режиму учиться на собственных ошибках либо не по силам, либо элементарно — попросту нечем. Недаром, видать, Дмитрий Анатольевич — человек от природы добрый — связал объявление в розыск СБУ со своими заявлениями о необходимости »трепанации черепа Зеленскому«, ведь нечто подобное уже имело место.

Как сообщало агентство РБК 18 июля прошлого года, та же СБУ вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала «Царьград», для проведения следственных действий, так как в 2014 году против них, оказывается, на территории бывшей УССР завели уголовное дело. В опубликованной СМИ киевского режима копии повестки говорится, что Сергей Шойгу должен был прибыть в Мариуполь 20 июля 2021 года «для вручения письменного подозрения». Не прошло и года, как российский министр обороны доложил Верховному главнокомандующему об окончательном освобождении Мариуполя от нацистских и прочих формирований киевского режима. О встрече Сергея Кужугетовича с подписавшим упомянутую повестку старшим следователем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко данных так и не поступило…

Сергей Шойгу Официальное интернет-представительство президента России

Но на своих ошибках, как известно из народной поговорки, учится только умный. 26 августа стало известно, что председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением СБУ к уголовной ответственности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и ряда должностных лиц «Росгвардии». Таким образом, сделав Рамзана Ахматовича как абсолютного лидера по количеству наложенных на него и его семью санкций наиболее предпочтительным кандидатом на роль первого заместителя (по силовой части) будущего главного «денацификатора» бывшей УССР (пока не известен, ждём новостей от СБУ — А. С.), особенно — западных её областей. Так что и в этом случае встреча «фигуранта» уголовного дела с его «возбудителями» от СБУ представляется не только реальной, а практически, увы, (для них) неизбежной.

Рамзан Кадыров Официальное интернет-представительство президента России

Но, невзирая на тяжесть грядущих неизбежных последствий, киевский режим угомониться никак не решается, чем начинает нервировать уже даже и собственных заокеанских хозяев. Теперь, как видим, очередь попасть под карающий меч киевского режима дошла и до Дмитрия Анатольевича Медведева, бывшего президента России, то есть по сложившейся международной практике и обычаям — лица по умолчанию неприкосновенного. В качествах его сомнений особых нет: и плюсы, и минусы, его характеризующие, известны: кому нужен аккумулятор без минуса, с одним лишь плюсом (или наоборот)? Так мы до места назначения никогда не доберёмся. И задача перед Дмитрием Медведевым стоит для всей страны решающая, пусть и не слишком заметная — но только так и работает «тандем» — мощное и устрашающее врагов авиационное звено по схеме «ведущий-ведомый».

Поэтому в условиях внутриполитических реалий риторика нынешнего заместителя председателя Совбеза России (главного центра принятия решений), то есть по должности — одного из главных «силовиков» страны, вполне объяснима как его нынешними должностными обязанностями, так и его идеологическими предпочтениями в качестве председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия», доминирующей как в Госдуме, так и в большинстве законодательных собраний на местах.

Дмитрий Медведев Официальное интернет-представительство президента России

В условиях иллюзии «мирного времени», в которых страна пребывала последние лет тридцать, парламентаризм наш обрёл силу и прочие качества как своих современников в иных странах, так и российской Думы дореволюционного образца. Лоббизм, внутрипартийная коррупция, межпартийные склоки по неполитической повестке и прочие грехи, вплоть до обладания паспортом/видом на жительство в отнюдь не дружественных странах — всё это способно убить страну, даже уже победившую в войне, — достаточно вспомнить февраль 1917 года. И вот 11 октября в российском сегменте интернета впервые прозвучало новое долгожданное словосочетание «консолидация тыла»: сотрудники Санкт-Петербургского горного университета выступили с инициативой консолидации усилий тыла и фронта. Несколькими часами позднее то же определение было внесено на обсуждение телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и полностью поддержано участниками программы как безальтернативное в переживаемый страной особый период.

Таким образом, ключом к успеху, помимо военных и экономических усилий, должна стать консолидация парламентских политических партий как внутри себя, так и между собой. То есть — требуется объединение усилий как самих политиков, так и их сторонников. Что в Думе, что на региональном и муниципальном уровнях. Плюс ревизия качества депутатского корпуса любой партийной принадлежности — осознанная, силами самих партий. И в этом вопросе роль председателя партии «Единая Россия» является по определению ключевой. И эта сложнейшая задача «по консолидации тыла» — соединения государственных интересов и устремлений народа — воистину по плечу лишь человеку с опытом управления такой страны, как наша. А враги пусть жуют галстуки, как грузинский оппонент Д. А. Медведева в ходе операции, запомнившейся всему миру под кодом «080 808». Только вот в Киеве запас галстуков, судя по имиджу руководителя тамошнего режима, уже давно закончился. Но ничего — скоро с «Запада» ещё подвезут…