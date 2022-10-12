* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 18:22 — REGNUM Южный окружной военный суд получил материалы уголовного дела в отношении заместителя командира «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Мурыги. Судебное заседание назначено на 18 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело Ktr.su

Мурыга обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления теракта. Как полагают следователи, с января до 2 марта 2015 года Мурыга вступил в батальон «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где был обеспечен оружием, боеприпасами, военной формой, а также прошел специальное обучение и выполнял обязанности по охране батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и территории лагеря, расположенного в Луганской Народной Республике.

Напомним, что Мурыгу подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике из-за чего погибли часовые Народной милиции ЛНР.