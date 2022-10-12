Кострома, 12 октября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В 2023 году начнётся восстановление Успенского собора и ворот Костромского кремля. Об этом сообщает администрация региона.

Администрация Костромской области Модель Успенского собора

Проект возрождения объектов подготовили специалисты проектно-научного центра классической, традиционной архитектуры при Московском архитектурном институте.

«Все будем делать в исторических традиционных технологиях. Это кирпичные своды, кирпичный декор, тяги, делается все из штукатурки по традиционным дореволюционным технологиям», — пояснил директор центра Алексей Капустин.

Доработать проект должны до конца 2022 года, после чего в Центральном парке Костромы начнётся закладка фундамента собора и строительство ворот.

Напомним, основные сооружения ансамбля Костромского кремля были взорваны в 1930-х годах. Кремль включал в себя Успенский и Богоявленский собор с колокольней, Святые ворота и два соборных дома, которые сохранились до сегодняшних дней.

В 2015 году Богоявленский собор с колокольней начали восстанавливать по старым рисункам и чертежам. Средства на эти цели выделил президент ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин. Основные работы в храмовом комплексе завершены. Ожидается, что на его открытие в 2023 году приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.