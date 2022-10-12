Чебоксары, 12 октября 2022, 18:33 — REGNUM К 2025 году планируют перевести в электронный вид все государственные услуги минтруда Чувашии. Соответствующую задачу поставил глава республики Олег Николаев.

Единый портал госуслуг
Единый портал госуслуг
Gov.cap.ru

Руководитель минтруда Чувашии Алена Елизарова предложила проект документа для перевода в электронный вид 95% госуслуг к 2025 году. Разработан соответствующий план мероприятий и перечень мер соцподдержки, которые перейдут в формат «социального казначейства». В электронный вид на данный момент переведено 19 госуслуг ведомства.

«Наша задача — к 2025 году перевести все 100% услуг в формат оказания услуг в режиме «социального казначейства», — написал глава Чувашии в своем телеграм-канале.

По оставшимся 5% предстоит сформулировать и сгруппировать проблемы, исходя из ведомственной принадлежности.

Николаев отметил, что поддержал инициативу министра финансов республики Михаила Ноздрякова по пересмотру структуры численности учреждений социальных служб, так как госуслуги переводятся в электронный формат, вводится универсальное пособие, что сказывается на нагрузке и структуре учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на портале государственных и муниципальных услуг для жителей Чувашии доступно 119 услуг.

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