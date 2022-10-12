Чебоксары, 12 октября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. К 2025 году планируют перевести в электронный вид все государственные услуги минтруда Чувашии. Соответствующую задачу поставил глава республики Олег Николаев.

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Руководитель минтруда Чувашии Алена Елизарова предложила проект документа для перевода в электронный вид 95% госуслуг к 2025 году. Разработан соответствующий план мероприятий и перечень мер соцподдержки, которые перейдут в формат «социального казначейства». В электронный вид на данный момент переведено 19 госуслуг ведомства.

«Наша задача — к 2025 году перевести все 100% услуг в формат оказания услуг в режиме «социального казначейства», — написал глава Чувашии в своем телеграм-канале.

По оставшимся 5% предстоит сформулировать и сгруппировать проблемы, исходя из ведомственной принадлежности.

Николаев отметил, что поддержал инициативу министра финансов республики Михаила Ноздрякова по пересмотру структуры численности учреждений социальных служб, так как госуслуги переводятся в электронный формат, вводится универсальное пособие, что сказывается на нагрузке и структуре учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на портале государственных и муниципальных услуг для жителей Чувашии доступно 119 услуг.

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