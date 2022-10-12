Бишкек, , 18:18 — REGNUM Существуют две основных причины, из-за которых официальный Бишкек отказался проводить в Киргизии военные учения ОДКБ «Нерушимое братство». Об этом заявил директор АГО в поддержку программ ЮНЕСКО Олег Кузнецов, передаёт «Московская газета».

Учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ Mil.ru

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По его словам, первой из них стал недавно произошедший очередной вооружённый конфликт между таджикскими военными и киргизскими пограничниками.

«Понятно, что обе эти страны — «недружественные» соседи, а участие их военных в общих учениях в сложившихся условиях представляется нонсенсом», — подчеркнул политический аналитик.

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Вторая причина является неявной, отмечает эксперт. Она заключается в том, что в Киргизии действуют несколько радикальных исламистских группировок, которые в России и ряде стран Туркестанского региона признаны экстремистскими.

«Военно-политические органы вооруженных сил стран-участниц ОДКБ имеют достаточные основания полагать, что коллективные военные учения на территории Киргизии могут стать площадкой для распространения идей радикализма среди военнослужащих. Поэтому проще отменить учения, чем заставлять органы контрразведки и воспитательные структуры работать в авральном порядке», — пояснил он.

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По мнению Олега Кузнецова, в пользу этой версии говорит тот факт, что хоть власти Киргизии и выступили с политическим демаршем, но остальные страны-участницы ОДКБ не стали оказывать на власти страны дипломатическое или иное неформальное давление.