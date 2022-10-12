Москва, , 18:23 — REGNUM Следственный комитет России организовал круглосуточную горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих запаса и их родственников, сообщает 12 октября телеграм-канал СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Обратиться в СК России можно по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (# 5).

Граждане могут обращаться по различным вопросам, в том числе по проблемам, возникающим при получении положенных денежных выплат, медицинской помощи и иных мер социальной поддержки.

«В СК РФ по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону — 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника. Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный», — указано в сообщении ведомства.

Сотрудники СК России оперативно проконсультируют обратившихся за помощью граждан и окажут им содействие в обеспечении всесторонней правовой поддержки и в защите их прав.

Подчеркивается, что из-за социальной значимости вопроса работа горячей линии СК РФ будет лично контролироваться председателем ведомства.

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