Тюмень, 12 октября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. На водных объектах в Тюменской области к 12 октября 2022 года зарегистрировано 43 случая гибели людей, из них семеро детей детей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

Основные причины гибели людей на воде — это злоупотребление алкоголем, халатность взрослых во время пляжного отдыха, купание в запрещенных мастах.

Более ста протоколов составлены из-за отсутствия спасательных жилетов на маломерных суднах. Отмечается, что безопасностью тюменцы пренебрегают из-за маленького штрафа за данное правонарушение — 300 рублей.