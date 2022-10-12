Бишкек, , 18:04 — REGNUM Граждан России, приехавших в Киргизию после объявления мобилизации, необходимо переселять на побережье Иссык-Куля. С такой инициативой выступил депутат Максатбек Сарбагышев на заседании киргизского парламента сегодня, 12 октября.

Юрта у берегов озера Иссык-Куль. Киргизия Tonkosti.ru

По его словам, прибытие большого количества российских уклонистов спровоцировало рост цен на аренду квартир и домов в столице Киргизии и втором самом крупном городе страны — Оше.

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Парламентарий отметил, что из-за этого страдают местные квартиранты, которых домовладельцы выгоняют на улицу, чтобы заселить россиян, поскольку те готовы платить больше за арендуемое жильё.

«Представители миграционной службы и госантимонополии должны встречать российских граждан в аэропорту и предлагать им селиться в пансионатах на Иссык-Куле. Тем более, что сейчас они пустуют», — подчеркнул народный избранник.

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