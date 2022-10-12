Подгорица, 12 октября 2022, 18:03 — REGNUM Самый большой объем инвестиций в экономику Черногории в 2022 году в размере 87,89 млн евро пришелся на Сербию, где наибольшая часть пришлась на внутригрупповую задолженность — 46,82 млн евро, сообщает центральный банк Черногории.
Далее следуют инвестиции из России, на сумму свыше 66 млн евро, почти половина из которых вложена в недвижимость.
58,71 млн было инвестировано из Объединенных Арабских Эмиратов, а чуть более 45 млн относилось к внутригрупповому долгу.
На четвертом месте оказалась Швейцария с 52,57 млн евро, а на пятом — Германия с инвестициями на сумму чуть более 51 млн евро, из которых почти 40 млн вложены в недвижимость.