Подгорица, 12 октября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Самый большой объем инвестиций в экономику Черногории в 2022 году в размере 87,89 млн евро пришелся на Сербию, где наибольшая часть пришлась на внутригрупповую задолженность — 46,82 млн евро, сообщает центральный банк Черногории.

Черногория

Далее следуют инвестиции из России, на сумму свыше 66 млн евро, почти половина из которых вложена в недвижимость.

58,71 млн было инвестировано из Объединенных Арабских Эмиратов, а чуть более 45 млн относилось к внутригрупповому долгу.

На четвертом месте оказалась Швейцария с 52,57 млн ​​евро, а на пятом — Германия с инвестициями на сумму чуть более 51 млн евро, из которых почти 40 млн вложены в недвижимость.