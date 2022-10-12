Вена, , 18:03 — REGNUM Новых мигрантов Австрия уже не может принимать, чаша переполнена, заявил федеральный канцлер страны Карл Нехаммер в интервью Die Welt. В ЕС необходимо ограничить нелегальную миграцию.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер (сс) European People's Party

Комментируя гуманитарный кризис в Европе из-за роста потока беженцев, глава австрийского правительства сказал, что Вена к началу августа получила почти 57 тысяч прошений о предоставлении убежища. Это на 195% больше прошлогоднего количества обращений.

Нехаммер признался, что это не предел, поскольку заявок становится всё больше, причём в Австрии предоставлено обеспечение порядка 85 тысяч выходцев с территории б. УССР, а затем добавил: «В Австрии чаша переполнена».

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