Вена, 12 октября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Новых мигрантов Австрия уже не может принимать, чаша переполнена, заявил федеральный канцлер страны Карл Нехаммер в интервью Die Welt. В ЕС необходимо ограничить нелегальную миграцию.

(сс) European People's Party Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Комментируя гуманитарный кризис в Европе из-за роста потока беженцев, глава австрийского правительства сказал, что Вена к началу августа получила почти 57 тысяч прошений о предоставлении убежища. Это на 195% больше прошлогоднего количества обращений.

Нехаммер признался, что это не предел, поскольку заявок становится всё больше, причём в Австрии предоставлено обеспечение порядка 85 тысячам выходцев с территории б. УССР, а затем добавил: «В Австрии чаша переполнена».