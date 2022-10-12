Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Территорию Муринского парка на севере Санкт-Петербурга, которую планировали застроить, начали освобождать от строительного забора, поскольку стройку удалось запретить. Об этом сообщили 12 октября активисты, выступавшие против застройки парковой зоны.

Муринский парк в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

В группе «За сохранение Муринского парка» в одной из популярных социальных сетей сообщается, что один рабочий постепенно убирает забор, против которого местные жители выступали несколько лет.

«Трудно поверить своим глазам, но выглядит так, будто злосчастный забор наконец убирают из Муринского парка!», — радуются активисты.

Напомним, 1,8 га Муринского парка планировали застроить еще в 2010 году, тогда же землю исключили из состава зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), благодаря чему в 2018 году и появился строительный забор. Четыре года активных пикетов, митингов, судебных тяжб и жалоб в органы власти все же дали плоды, и территорию в 2021 году вернули в ЗНОП, а застройщика обязали ликвидировать забор.

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