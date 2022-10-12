Москва, 12 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Компания «Газпром» фиксирует рекордные объёмы суточных поставок газа в Китай, сообщил 12 октября руководитель компании Алексей Миллер на форуме «Российская энергетическая неделя».

Миллер Алексей

По его словам, поставки выходят за рамки контрактных объёмов.

«Мы в настоящее время ставим рекорды суточных поставок газа в Китай сверх тех контрактных объёмов, которые у нас есть», — заявил Миллер.

При этом он подчеркнул, что азиатские энергетические рынки являются «самыми динамичными в мире» и Газпром может увеличить объём экспорта газа в эти страны.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Российская энергетическая неделя» начался в Москве 12 октября и будет работать до 14 октября.