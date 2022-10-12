Москва, 12 октября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Рекордсменом среди российских городов с дешевеющей последние три недели жилой недвижимостью стала Москва. Об этом сообщает агрегатор Restate.ru.

Александра Просвирникова ИА REGNUM ЖК «Воробьёвы горы»

Так, в столице стоимость квадратного метра на вторичном рынке за последние 20 дней сократилась на более чем 20 тыс. рублей или 6,1 процента. «Квадрат» на «первичке» также подешевел почти на девять тыс. рублей, что составляет чуть менее 3%. Отмечается, что многие собственники во время сделок по продаже недвижимости существенно снижают цену, периодически допуская падение на 20% от первоначально заявленной стоимости.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, эксперты прогнозировали снижение цен на жилье в Москве после начала частичной мобилизации.