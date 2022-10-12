Мадрид, , 17:58 — REGNUM Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» намерено в ближайшее время бесплатно расстаться с 31-летним фланговым нападающим сборной Бельгии Эденом Азаром. Об этом 12 октября сообщает издание El Nacional.

Эден Азар (сс) Дмитрий Садовников / soccer.ru

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес недоволен отношением бельгийца к играм и тренировкам и планирует отпустить его бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Эден Азар принял участие лишь в трех матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За мадридский клуб бельгийский нападающий выступает с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. Действующее соглашение Азара со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2024 года.