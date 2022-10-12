Оренбург, , 17:57 — REGNUM Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе к 25-летнему аргентинскому полузащитнику команды Лукасу Вере со стороны санкт-петербургского «Зенита».

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«Лукас Вера не в аренде, он принадлежит «Оренбургу». У него контракт на три года. Что касается новости об интересе «Зенита», то никакой информации по этому поводу в клубе нет», — цитирует Еремякина издание «Чемпионат».

За «Оренбург» Лукас Вера выступает с 20 июля 2022 года после перехода из аргентинского клуба «Ланус». Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Лукас Вера принял участие в 10-ти турах Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23, в которых отметился четырьмя результативными передачами и получит три желтые карточки.