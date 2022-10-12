Подгорица, 12 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Общий приток прямых иностранных инвестиций в черногорскую экономику в период с января по конец июля 2022 года составил 653,47 млн ​​евро, что на 44,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Центральный банк Черногории.

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Выделяются инвестиции в недвижимость на общую сумму 238,03 млн евро, что даже на 100,25% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Заявленный рост общих инвестиций также является следствием роста собственных инвестиций.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 474,88 млн евро, что на 77,79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в новом бюллетене банка.