Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Американский предприниматель Деннис Тито и его жена Акико примут участие в коммерческом полете компании SpaceX вокруг Луны на ракете Starship, сообщает 12 октября Reuters.

SpaceX Starship Spacex.com

Ранее в 2001 году 82-летний инженер и финансовый аналитик Тито стал первым частным лицом, оплатившим полет в космос. Тогда он совершил полет на российском корабле «Союз ТМ-32» и провел почти восемь дней на борту Международной космической станции.

Планируется, что в этот раз полет продлится примерно неделю и ракета SpaceX без остановки пролетит мимо Луны. Тито и его жена стали первыми членами экипажа, пожелавшими участвовать во втором коммерческом космическом полете компании Starship.

Дата запуска Starship пока неизвестна, однако глава компании Илон Маск заявил, что намерен отправить ракету на орбиту уже в следующем месяце.