Барселона, Испания, 12 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. 12 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» футбольный клуб «Барселона» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

На данный момент «Барселона» с одной победой с тремя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице группы C. «Интер», набрав шесть очков, располагается позицией выше.

В последний раз «Интер» и «Барселона» играли между собой 4 октября в матче 3-го тура ЛЧ. Тот матч завершился минимальной победой «нерадзурри» со счетом 1:0, в единственный мяч на 45+2-й минуте забил Хакан Чалханоглу после передачи Федерико Димарко.