Благоустроенный парк Архангельска остался без качелей за полмиллиона рублей
Архангельск, 12 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Из благоустроенного парка имени Ленина в Архангельске исчезли гамаки и качель. На отсутствие оборудования представители ОНФ пожаловались мэру города Дмитрию Мореву.
Парк был благоустроен по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» почти за 60 млн рублей и сдан в июне.
Представители движения обратили внимание на отсутствие части двойной качели ценой в 420 тыс. рублей и трех гамаков, которые были прикреплены к металлическим столбикам. Их стоимость вместе с установкой составляет по смете больше полумиллиона рублей.
Жители района сообщили, что гамаки висели только на открытие парка, а потом они исчезли. Что касается самой качели, то ее второй части горожане вообще не увидели в день торжественного открытия. По мнению экспертов Народного фронта, в парке безупречно положена плитка и отреставрирован памятник вождю мирового пролетариата.
Как сообщало ИА REGNUM, проект по благоустройству набережной в Архангельске удешевили на миллион рублей.