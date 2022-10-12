Архангельск, 12 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Из благоустроенного парка имени Ленина в Архангельске исчезли гамаки и качель. На отсутствие оборудования представители ОНФ пожаловались мэру города Дмитрию Мореву.

City-yaroslavl.ru Проект благоустройства

Парк был благоустроен по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» почти за 60 млн рублей и сдан в июне.

Представители движения обратили внимание на отсутствие части двойной качели ценой в 420 тыс. рублей и трех гамаков, которые были прикреплены к металлическим столбикам. Их стоимость вместе с установкой составляет по смете больше полумиллиона рублей.

Жители района сообщили, что гамаки висели только на открытие парка, а потом они исчезли. Что касается самой качели, то ее второй части горожане вообще не увидели в день торжественного открытия. По мнению экспертов Народного фронта, в парке безупречно положена плитка и отреставрирован памятник вождю мирового пролетариата.

«Конечно, мы будем настаивать на том, чтобы все недостающие элементы были возвращены. Почему парк был принят комиссией без одной качели? Снова мы возвращаемся к авторам проекта, которые посчитали, что гамаки в парке необходимы, а они, по всей вероятности, стали приманкой для вандалов, — сказал глава исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров. — Теперь в парке стоят голые металлические столбы. Все-таки мы живем на Севере, и подобные конструкции лучше устанавливать на индивидуальных земельных участках, а не на больших общественных территориях. Мы еще раз просим чиновников тщательным образом анализировать проекты на благоустройство общественных территорий».

Как сообщало ИА REGNUM, проект по благоустройству набережной в Архангельске удешевили на миллион рублей.