Белград, 12 октября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. По отношению к конфликту на территории б. УССР Сербия занимает позицию, которую нельзя назвать нейтральной, так как она «определилась по отношению к этой агрессии и заявила о том, что это вопиющий пример нарушения международного права». Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 12 октября, во время совместной с послом США в Сербии Кристофером Хиллом пресс-конференции.

Novreg.ru Анна Брнабич

Брнабич напомнила, что Сербия присоединилась ко всем резолюциями ООН, осуждающим «нападение России на [б. УССР]» и добавила, что Белград не признает результаты референдума в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также Брнабич напомнила, что Белград не ввел санкции против России. Она рассказала о том, что Сербию ее теперешние западные партнеры бомбили без санкции СБ ООН, а потом признали независимость Косово и Метохии, нарушив таким образом территориальную целостность страны.

«Я считаю, что Запад должен проявить минимум понимания по отношению к Сербии. Я должна сказать, что до сих пор они проявляли понимание, так как несмотря на давление (из-за неприсоединения к антироссийским санкциям — ИА REGNUM), мы не сталкиваемся с последствиями», — процитировал телеканал Н1 слова Брнабич.

Напомним, что ранее Сербия проголосовала против российского предложения в ГА ООН устроить тайное голосование по резолюции, осуждающей воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с Россией.