Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:48 — REGNUM Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Нижнем Тагиле, сообщает 12 октября пресс-служба Свердловского областного управления ведомства.

Факельное шествие. Бывшая УССР All-Ukrainian Union «Freedom»

Арестован выходец с территории б. УССР, который планировал теракт.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории [бывшей УССР] в 2014 году. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении пресс-службы.

По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты элементы самодельного взрывчато-зажигательного устройства.

Заведено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ».

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