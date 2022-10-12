Москва, 12 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. 30-летний нидерландский фланговый нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги с ЦСКА.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квинси Промес

«Мы порвем ЦСКА в предстоящем дерби!», — цитирует Квинси Промеса издание «Спорт-Экспресс».

Матч 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября и пройдет в Москве на стадионе «Вэб Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В текущем сезоне Квинси Промес принял участие в 12-ти матчах чемпионата России, в которых отметился 11-ю забитыми мячам и пятью результативными передачами.