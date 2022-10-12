Подгорица, 12 октября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В январе 2022 года убежище в Черногории попросил один человек из России, а больше всего запросов было в апреле, когда убежище в Черногории попросили 12 граждан РФ. Об этом RTCG сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Черногория

Всего с начала года до настоящего времени в Черногории попросили убежище 40 граждан России.

Напомним, что в страну с 21 сентября 2022 года в въехали 11 099 российских граждан, а выехали 9 864.